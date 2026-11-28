Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'de Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Muğlaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup etti. Muğlaspor'un gollerini 38. dakikada penaltıdan Camaj, 73. dakikada Poyraz Yıldırım ve 85. dakikada Yasin Uzunoğlu kaydetti.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Egemen Savran, Batuhan Bıyıklı
Muğlaspor : Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Mago, Ali Barak, Selim Dilli, (Dk. 69 Çelhaka) Ali Kaan Güneren, Avramovski, (Dk. 81 Yasin Uzunoğlu) Diarra, ( Dk. 90 Osindina), Camaj, (Dk. 69 Poyraz Yıldırım) Sissoko, (Dk. 81 Osman Nahırcı)
Mardin 1969 Spor : Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, (Dk. 69 Melih İnan), Uğur Adem Gezer, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir, Alhassan, (Dk. 76 Kayode), Denic, Adem Eren Kabak, Teklic, (Dk. 77 Osman Yıldırım) Dimitrov, ( Dk. 87 Ahmet Ülük), Wilks
Goller: Dk. 38 Camaj (Penaltıdan), Dk. 73 Poyraz Yıldırım, Dk. 85 Yasin Uzunoğlu ( Muğlaspor )
Sarı kartlar: Dk. 37 Erce Kardeşler, Dk. 61 Denic, Dk. 78 Osman Yıldırım ( Mardin 1969 Spor ) Dk. 55 Selim Dilli, ( Muğlaspor )
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Muğlaspor sahasında Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup etti.