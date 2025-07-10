Muğlaspor, Tecrübeli Stoper Mehmet Yiğit'i Kadrosuna Kattı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor, Mehmet Yiğit'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Muğlaspor'un, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu deneyimli stoperle güçlendirdiği belirtildi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Genel Kaptan Süleyman Çulha'nın katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Mehmet Yiğit'i renklerine bağladı. 34 yaşındaki savunma oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Bursaspor formasıyla çıktığı 29 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de yer aldı ve 2 kez gol sevinci yaşadı. Kariyeri boyunca Şanlıurfaspor, Sincan Belediyespor, Bandırmaspor, Elazığspor, Karşıyaka, Hatayspor, Gaziantep FK ve Gaziantepspor gibi birçok kulüpte forma giyen Yiğit, bugüne dek 404 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli stoper, bu süreçte attığı 25 golle savunmadaki etkinliğini hücum hattına da yansıttı."

Mehmet Yiğit ise tecrübesi, gücü ve kazanma arzusuyla Muğlaspor'a katkı sağlamak istediğini belirtti. Yiğit, "Bu forma altında, elimden gelenin fazlasını vermeye hazırım." ifadesini kullandı.