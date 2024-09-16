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Muğlaspor Sezona Galibiyetle Başladı

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Muğlaspor, TFF 3'üncü Lig'e döndüğü sezona 2'de 2 galibiyetle başladı. Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde yeni bir kadro oluşturan takım, Amasyaspor'u 2-1 ve Çayelispor'u 2-0 yenerek zirveye ortak oldu. Maçta, Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran'ı anmak için özel pankart açıldı.

MUĞLA,

TFF 3'üncü Lig'e 3 yıl aradan sonra dönen Muğlaspor, ligde 2'nci Grup'ta oynadığı ilk iki maçı kazanıp sezona müthiş başladı. Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde yeni bir kadro oluşturan yeşil-beyazlılar, ilk hafta deplasmanda Amasyaspor FK'yı 2-1 yendikten sonra iç sahada Çayelispor'a da şans tanımadı. Muğla Atatürk Stadı'nda tribünler çürük olduğu gerekçesiyle yıkılıp portatif tribün inşaatı sürerken, rakibini Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlamak zorunda kalan Muğlaspor, buna rağmen sahadan 2-0 galip ayrılıp 2'de 2'yle zirveye ortak oldu.

NARİN UNUTULMADI

Muğlasporlu futbolcular Çayelispor maçında Diyarbakır'da 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran'ı da unutmadı. Sahaya siyah formayla çıkan Muğlaspor, üzerinde tüm Türkiye'yi yasa boğan talihsiz çocuk Narin'in melek olmuş fotoğrafının yer aldığı, "Çocuklarımız çok NARİN, artık onları koruyalım" yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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