Muğlaspor, Adana 01 FK'yı konuk edecek

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste İskenderunspor ve 24Erzincanspor'la (D) golsüz berabere kalınca liderliği tekrar kaptırdığı Batman Petrolspor'un bir maç eksiğiyle 3 puan gerisine düşen 2'nci sıradaki Muğlaspor yarın evinde Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Muğlaspor, 22 Şubat'taki İskenderunspor mücadelesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle aldığı 1 maçlık cezası nedeniyle rakibini taraftarından yoksun ağırlayacak. 58 puanı bulunan ev sahibi Muğlaspor'da sarı kart cezalısı orta saha Enes Çalışan maçta görev yapamayacak. Teknik direktör Besim Durmuş, art arda alınan beraberliklerin ardından sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirtti. Ligde 17 maçtır yenilmeyen Muğlaspor son mağlubiyetini ilk yarıdaki maçta deplasmanda rakibi Adana 01 FK'ya karşı 2-1'lik skorla almıştı.

