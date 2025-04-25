Muğlaspor, Şampiyonluk Kutlamalarına Hazırlanıyor

3. lig 2. grupta sezonu şampiyon olarak tamamlayan Muğlaspor, kendi seyircisi önünde sezonun son maçında çıkıyor. Yeşil-beyazlı ekip, 26 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te kendi sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u konuk edecek.

Şampiyonluğu geçen hafta ilan eden Muğlaspor bu karşılaşma sonrası kupasına kavuşacak. Maçın ardından belirlenen alanlar taraftarlara açılarak coşkulu bir kupa töreni gerçekleştirilecek. Tüm taraftarlar, bu tarihi anlara tanıklık etmek üzere stadyuma davet edildi.

Kutlamalar stadyumla sınırlı kalmayacak. Saat 19.30 itibariyle, şampiyonluğun mimarları olan futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle şehir turuna çıkacak. Kortejin son durağı Cumhuriyet Meydanı olacak ve burada kutlamalar tüm hızıyla devam edecek.

Gecenin finali ise müzikle taçlanacak: Şampiyonluk kutlamaları, sevilen rap sanatçısı Eypio'nun sahne alacağı konserle zirveye ulaşacak. Muğlaspor taraftarları, hem şampiyonluk kupasının sevincini hem de unutulmaz bir konser deneyimini aynı akşamda yaşayacak. - MUĞLA