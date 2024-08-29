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Muğlaspor, Oğuzhan Erdoğan'ı kadrosuna kattı

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Muğlaspor, geçtiğimiz sezon Kuşadasıspor forması giyen 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'ı transfer etti. Erdoğan'ın tecrübesiyle takıma güç katması bekleniyor.

Muğlaspor, geçtiğimiz sezon Kuşadasıspor forması giyen 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Futbola Ankaraspor altyapısında başlayan ve profesyonel kariyerine bu kulüpte adım atan Erdoğan, tecrübesiyle takıma güç katması bekleniyor.

Oğuzhan Erdoğan, kariyeri boyunca Kırklarelispor, Sancaktepe FK, 1461 Trabzon FK, Manisa FK, Keçiörengücü, İskenderunspor, Düzcespor, Çankaya FK ve son olarak Kuşadasıspor gibi takımların formasını terletti. Toplamda 200 profesyonel maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 42 gol kaydetti.

Oğuzhan Erdoğan'ın Muğlaspor'a transferi için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekilleri Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, İdari Asbaşkan Durmuş Ali Öztürk, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Basın Sözcüsü Barış Yayman, Futbol Altyapı Şube Sorumlusu Ahmet Niyazi Çağlar, Sosyal Komite Üyesi Hüseyin Özcan ve Sportif Direktörü Ozan Özkan katıldı.

Yeni sezonda Muğlaspor forması giyecek olan Oğuzhan Erdoğan, takıma katkı sağlamayı hedefliyor. Başkan Menaf Kıyanç, transferin kulüp için hayırlı olmasını dileyerek Oğuzhan'ın Muğlaspor'a önemli katkılar sunacağına inandıklarını ifade etti. Muğlaspor camiası, tecrübeli futbolcunun katkısıyla yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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