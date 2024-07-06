Muğlaspor, Nurullah Serbest'i transfer etti
Muğlaspor, 2024-2025 sezonunda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan takımına sağ bek Nurullah Serbest'i transfer etti. Ayrıca, iç transferde savunma oyuncusu Mustafa Çay'ın sözleşmesi uzatıldı.
2024-2025 sezonunda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor, dış transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Kırşehir FSK forması giyen sağ bek Nurullah Serbest'i kadrosuna dahil etti.
Yeni transfer Nurullah Serbest için Başkanı Menaf Kıyanç, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Genel Kaptan Süleyman Çulha ve Sportif Direktör Ozan Özkan'ın katılımıyla tesislerde imza töreni düzenlendi.
Geride bıraktığımız sezonda Kırşehir ekibiyle 2'nci Lig'de 20 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giydi.
Öte yandan Muğlaspor, iç transfer çalışmalarında geçtiğimiz sezon formayı 20 maçta terleten, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Çay'ın sözleşmesini uzattı.