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Muğlaspor, Liderlik İçin Destek Çağrısında Bulundu

Muğlaspor, Liderlik İçin Destek Çağrısında Bulundu
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TFF 3. Lig'de mücadele eden Muğlaspor'un başkanı Menaf Kıyanç, yaklaşan Balıkesirspor maçı öncesinde şehrin yöneticilerine ve iş insanlarına destek çağrısı yaptı. Kıyanç, kulübün maddi zorunluluklar ve yetersiz destek nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını vurguladı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, bu hafta sonu sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçıyla liderlik için kritik bir sınav verecek. Karşılaşma öncesinde kulüp başkanı Menaf Kıyanç, Muğlaspor'a yeterli desteğin verilmediğini belirterek, şehrin yöneticilerine ve iş insanlarına çağrıda bulundu.

"Bugün destek olmazsanız, yarının bir anlamı yok"

Muğlaspor'un grupta ikinci sıraya yükseldiğini hatırlatan Kıyanç, sezon başından bu yana maddi ve manevi olarak yalnız bırakıldıklarını söyledi. Kıyanç, "Yarın değil, bugün, hemen desteğe ihtiyacımız var. Bu hafta sonu liderlik maçına çıkıyoruz. Muğla'yı yönetenlere sesleniyoruz. Bugün yoksanız, yarın yanımızda olmanızın bir anlamı olmayacak. Muğlaspor'un başarı ya da başarısızlığı size yazacak" dedi.

"2. Lig'e çıkarsak bizim de söyleyeceklerimiz olacak"

Yaklaşık 20 aydır yönetim olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Kıyanç, Muğlaspor'un ciddi imkansızlıklarla mücadele ettiğini ifade etti. Başkan Kıyanç, "Rakiplerimize göre Muğla'da çok yalnız bırakıldık. Stat yok, stat olmayınca taraftar desteği de olmuyor, sponsor desteği de yok. Takımın yüzde 90'ını kendi imkanlarımızla buraya kadar getirdik. Şimdi 3. Lig'deki ilk sezonumuzda liderlik mücadelesi veriyoruz. Artık bu kulübe sahip çıkmanın zamanı geldi. Sezon sonunda 2. Lig'e çıkarsak bizim de söyleyeceklerimiz olacak" diye konuştu.

"Amacımız birilerini kırmak değil, bu projeye ortak etmek"

Muğlaspor'un sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir okul olduğunu vurgulayan Kıyanç, destek çağrısında bulundu: "Bu projeye herkes gelip ortak olsun. Neresinden tutarsanız tutun, gelin birlikte başaralım. Muğla'nın başarısı için birlikte hareket etmeliyiz. Amacımız birilerini kırmak değil, bu projeye ortak etmek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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