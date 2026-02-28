Haberler

Muğlaspor kritik virajda

Muğlaspor kritik virajda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İskenderunspor'la golsüz berabere kalıp liderliği Batman Petrolspor'a devreden Muğlaspor yarın deplasmanda 24Erzincanspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İskenderunspor'la golsüz berabere kalıp liderliği Batman Petrolspor'a devreden Muğlaspor yarın deplasmanda 24Erzincanspor'la kozlarını paylaşacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Burak Akdağ düdük çalacak. Bir maçı eksik şekilde lider Patman Petrolspor'un 1 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada yer alan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş zorlu maçı kazanacaklarına inandığını dile getirdi. Durmuş, "İskenderunspor beraberliği hepimizi çok üzdü ancak bunu telafi edecek güce sahibiz. Erzincan'da kazanıp zirve yarışında hata yapmak istemiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini