Muğlaspor kritik virajda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İskenderunspor'la golsüz berabere kalıp liderliği Batman Petrolspor'a devreden Muğlaspor yarın deplasmanda 24Erzincanspor'la kozlarını paylaşacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Burak Akdağ düdük çalacak. Bir maçı eksik şekilde lider Patman Petrolspor'un 1 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada yer alan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş zorlu maçı kazanacaklarına inandığını dile getirdi. Durmuş, "İskenderunspor beraberliği hepimizi çok üzdü ancak bunu telafi edecek güce sahibiz. Erzincan'da kazanıp zirve yarışında hata yapmak istemiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı