Muğlaspor, Kocaöz Belediyespor'u 5-1 mağlup etti
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Bölgesel Amatör ligde mücadele eden Muğlaspor, ilk hazırlık maçında Kocaöz Belediyespor'u 5-1 mağlup etti. Muğlaspor, Afyonkarahisar ekiplerinden Kocaöz Belediyespor ile oynadığı maçta Muhammet Ali Aydın, Abdulkadir Özdemir ve M. Anıl Yörük'ün attığı gollerle galip geldi.
Bölgesel Amatör ligde mücadele eden Muğlaspor ilk hazırlık maçında Kocaöz Belediyespor'u 5-1 mağlup etti.
Muğlaspor, Afyon kampının beşinci gününde Afyonkarahisar ekiplerinden Kocaöz Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Muğlaspor karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamdı. Maçın ikinci yarısına 1-0 üstünlükle giren Muğlaspor Muhammet Ali Aydın, Abdulkadir Özdemir ve M. Anıl Yörük(3) kaydettiği gollerle ilk hazırlık maçını 5-1 galibiyet ile tamamladı. - MUĞLA