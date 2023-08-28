Muğlaspor, Kocaöz Belediyespor'u 5-1 mağlup etti

Bölgesel Amatör ligde mücadele eden Muğlaspor, ilk hazırlık maçında Kocaöz Belediyespor'u 5-1 mağlup etti. Muğlaspor, Afyonkarahisar ekiplerinden Kocaöz Belediyespor ile oynadığı maçta Muhammet Ali Aydın, Abdulkadir Özdemir ve M. Anıl Yörük'ün attığı gollerle galip geldi.