Muğlaspor, Kepezspor deplasmanında galibiyet arıyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk iddiasını sürdüren Muğlaspor, yarın Kepezspor ile deplasmanda karşılaşacak. Muğlaspor, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren Muğlaspor, 24'üncü hafta müsabakasında yarın Kepezspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kepez Hasan Doğan Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Berkay Ağış düdük çalacak. Konuk Muğlaspor'da sarı kart cezalıları kaleci İsmet ve orta saha Sırat, Kepezspor deplasmanında forma giyemeyecek. Lider Batman Petrolspor'u 3 puan geriden 47 puanla takip eden 2'nci sıradaki Muğlaspor'un teknik direktörü Besim Durmuş galibiyet serisini sürdüreceklerine inandığını söyledi. Kepezspor ise bu maç öncesi 16 puanla düşme hattında yer alıyor.

