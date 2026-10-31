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Muğlaspor, Kayserispor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı

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Muğlaspor, Kayserispor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı Haber Videosunu İzle
Muğlaspor, Kayserispor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı
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Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, zorlu deplasmanda puan veya puanlarla dönmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, puan veya puanlarla dönmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig 13. haftasında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Kayserispor ile karşılaşacak olan Muğlaspor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kayserispor maçının son antrenmanını Kemal Dirikan tesislerinde gerçekleştirdi. Manisa FK ve İstanbulspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Muğlaspor, zorlu Kayseri deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, mücadeleye dair, "Ligin en zor rakiplerinden birisi. Zaten puan durumundan da belli. Zor bir maça gidiyoruz. Deplasmanda oynayacağız. Büyük ölçüde hazırlıklarımızı yaptık. Puan veya puanlarla dönmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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