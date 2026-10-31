Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğlaspor, Kayserispor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğlaspor, Kayserispor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor, 1. Lig'in 13. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Metro Holding Kayserispor'a konuk olacak. Üst üste 6 puan kazanan yeşil-beyazlı ekip, Kayserispor deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor; teknik direktör zorlu maçtan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Metro Holding Kayserispor'a konuk olacak Muğlaspor, hazırlıklarına devam etti.

Muğlaspor Ortaköy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Ligde son haftalarda çıkış yakalayan yeşil-beyazlı ekip, önce Manisa FK deplasmanında, ardından sahasında İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetlerle üst üste 6 puan kazandı.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, basın mensuplarına, Kayserispor'un ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

Çalışmaların bu kapsamda aralıksız devam ettiğini belirten Koşukavak, "Ligin en zor takımlarından birisi. Çok zor bir maç. Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti

Kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor

Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı

Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

Gizem Örge'nin gözlerden uzak aile dramı: Annem engelli kaldı
Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok

Bunları yapmayanın sosyal medya hesabı kapatılacak
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü

Şara yönetiminin en büyük krizi! Hükümet geri adım attı
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede

Salah depremi! Federasyon devrede