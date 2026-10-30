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Muğlaspor, Kayserispor deplasmanı hazırlıklarını iki galibiyetin moraliyle sürdürdü

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Muğlaspor, Kayserispor deplasmanı hazırlıklarını iki galibiyetin moraliyle sürdürdü
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Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Üst üste iki galibiyetle play-off potasına giren takımda moraller yüksek; Başkan Vekili Mehtap Çahan antrenmanı izleyip takımı tebrik etti, tatlı ikram edildi.

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle play-off potasına giren yeşil-beyazlı ekipte morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kemal Dirikan Tesisleri'nde Kayserispor maçının hazırlıklarına devam eden Muğlaspor, Pazartesi günü oynayacağı Kayserispor karşılaşmasından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmandan alacağı olumlu bir sonuçla bir sonraki hafta oynayacağı Esenler Erokspor maçına da moralli çıkmak istiyor.

Başkan Vekili Çahan'dan takıma tatlı ikramı

Muğlaspor Başkan Vekili Mehtap Çahan, Kemal Dirikan Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcuların antrenmanını takip etti. Çahan, ligde üst üste elde edilen galibiyetlerden dolayı teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek takıma başarı dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında futbolculara tatlı ikramında da bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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