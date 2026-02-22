İskenderunspor : 0-0

Haberler

Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde İskenderunspor ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Muğlaspor, 6 haftalık galibiyet serisinin ardından ilk puan kaybını yaşarken, liderliği de kaybetti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftaya lider giren Muğlaspor evinde İskenderunspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da her iki yarıda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve maç başladığı gibi bitti. Son 6 maçını kazanan Muğlaspor haftalar sonra ilk kez puan kaybı yaşadı. Muğlaspor, takipçisi Batman Petrolspor'un Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u evinde 4-1 yenmesinin ardından bir maçı eksik şekilde liderliği kaybetti. Muğlaspor 57 puanla ikinci sırada yer alırken, İskenderunspor ise 44 puanla Play-Off dışında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
