Muğlaspor, İskenderun Deplasmanında Şampiyonluk Hedefliyor

Muğlaspor, İskenderun Deplasmanında Şampiyonluk Hedefliyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, İskenderun ile oynayacağı kritik maçla 1. Lig hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Taraftarlar, takımlarına olan güvenlerini dile getirerek başarılı bir sezon geçireceklerine inanıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönmek üzere yarın (Pazar) deplasmanda İskenderun'un konuğu olacak. Sezona iddialı bir başlangıç yapan ve ligin üst sıralarına yerleşen Yeşil-Beyazlılar, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Son iki sezonda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) başlayarak üst üste yaşadığı şampiyonluklarla TFF 2. Lig'e yükselen Muğlaspor, bu başarısını bir üst seviyeye taşımak istiyor. Ligde bir maç eksiği bulunmasına rağmen topladığı 14 puanla 3. sırada yer alan Muğlaspor, İskenderun karşılaşmasını kazanarak puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Muğlaspor'un yükselişine inanan taraftarlar da takımlarına olan güvenlerini dile getirdi. Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, yaptığı açıklamada takımın başarısından gurur duyduklarını belirtti. Aydınlı; "Muğlaspor bu sene çok iyi gidiyor. İki yıl üst üste şampiyon olduk, hedefimiz bu yıl da takımımızı 1. Lig'e çıkarmak istiyoruz. Takımımıza İskenderun karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz inandık, sizler de inanın. Bu sezon takımımızı 1. Lig'e taşıyacağız" ifadelerini kullanarak camiaya moral verdi.

Muğlaspor ile İskenderun arasındaki bu önemli karşılaşma yarın (Pazar) saat 15.00'te İskenderun Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-Beyazlılar, hem galibiyet serisini devam ettirmek hem de 1. Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak için sahada olacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
