Muğlaspor golcü transferini bitirdi

Muğlaspor, devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için son olarak Söke 1970 forması giyen tecrübeli forvet İsa Güler'i kadrosuna kattı. Güler, 2. Lig beyaz grupta şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor'a önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Muğlaspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında hücum hattını güçlendirirken, yeşil-beyazlılar, son olarak Söke 1970 forması giyen tecrübeli forvet İsa Güler'i renklerine bağladı.

2. Lig beyaz grupta şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Devre arası transfer harekatına hız veren kulüp, forvet hattındaki eksikliği 26 yaşındaki İsa Güler ile doldurdu. Yeni transfer İsa Güler için kulüp tesislerinde resmi bir imza töreni düzenlendi. Törene, Muğlaspor Mali Komite Başkanı Gül Tütüncü katıldı. Atılan imzaların ardından Güler, yeşil-beyazlı formayı sırtına geçirerek yeni takımıyla ilk pozunu verdi.

Ligin ilk yarısında Söke 1970 formasıyla başarılı bir grafik çizen İsa Güler, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 26 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk devresinde çıktığı 13 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımının skor yükünü omuzlayan isimlerden biri oldu.

Futbol hayatına Bucaspor 1928 altyapısında başlayan ve burada profesyonelliğe adım atan İsa Güler, kariyeri boyunca önemli kulüplerin formasını terletti. Güler'in geçmişte forma giydiği takımlar arasında şunlar yer alıyor: Adana Demirspor, Bayrampaşa, Diyarbekirspor, Sapancaspor, Alanya 1221, Yeni Mersin İdmanyurdunda forma giydi.

Muğlaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz İsa Güler'e yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
