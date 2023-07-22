Muğlaspor, İbrahim Utku İnce'yi transfer etti

Bölgesel Amatör Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve birbirinden önemli transferlere imza atan Muğlaspor, beklenen '10 numara" transferini gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezon Tokat Belediye Plevnespor forması altında şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki ofansif orta saha İbrahim Utku İnce'yi transfer etti.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan ve Hacettepespor forması altında profesyonelliğe adım atan deneyimli futbolcu; Çankaya FK, Kırıkkale Büyük Anadolu, Sarayönü Belediyespor, Beyoğlu, Ünye 1957spor, Bartınspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Tokat Belediye Plevnespor formalarını giydi. Futbol kariyerinde TFF 2. Lig'de 20, 3. Lig'de 53 ve BAL'da 75 maça çıkan İnce, 13 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon Tokat Belediye Plevnespor formasıyla 23 maça çıkan İbrahim Utku İnce, 3 gol 13 asistlik performans sergileyerek takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

"Birlikte güzel günlerin başlangıcını yapıyoruz"

Genel Kaptan Av. Yiğit Salih Tozlu, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla İbrahim Utku İnce için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. İmza töreni sonrasında açıklama yapan İbrahim Utku İnce, "Muğlaspor'a zaferler kazandırmak ve geçtiğimiz sezon yaşadığım şampiyonluğu burada tekrarlamak için buradayım. Sahada en iyi performansımı sergilemek için her zaman azimle çalışacağım ve en iyisini yapmak için elimden geleni yapacağım. Transferimin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen yöneticilerimize, teknik ekibimize ve tüm Muğlaspor camiasına teşekkürlerimi sunarım. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum. Birlikte güzel günlerin başlangıcını yapıyoruz. İnşallah sezon sonu şampiyonluk hedefimize ulaşırız" dedi. - MUĞLA

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023