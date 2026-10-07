Muğlaspor hocası Koşukavak, Karagümrük deplasmanı öncesi zorlu periyodu anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, milli maç arasının ardından deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemal Dirikan Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Muğla ekibinin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Hazır olmayan oyuncuların fiziksel durumlarını geliştirmeleri açısından aranın faydalı olduğunu belirten Koşukavak, bu süreçte iki hazırlık maçı oynadıklarını ifade etti.

Koşukavak, milli ara sonrasında ligin iddialı takımlarıyla karşılaşacaklarını belirterek, "İlk maç İstanbul'da Karagümrük deplasmanı. Üç, dört günde bir maç oynayacağız. Zor bir periyoda giriyoruz. Karagümrük zor bir deplasman. Oyuncu kadrosu çok güçlü." dedi.

Fatih Karagümrük maçının ardından sahalarında Bursaspor ve deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacaklarını aktaran Koşukavak, yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini söyledi.

Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Koşukavak, Selim Dilli'nin arka adalesinde problem bulunduğunu, Bilal Ceylan'ın da sakat olduğunu aktardı.

Koşukavak, "İnşallah umut ettiğimiz gibi iyi şekilde hazırlanıyoruz. İyi skorlar alıp bu periyodu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA