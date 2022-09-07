Muğlaspor, genç yeteneklere şans veriyor

Bölgesel Amatör Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Muğlaspor, gelecek vaat eden yetenekli gençleri de kadrosuna dahil etmeye devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Muğlaspor, gelecek vaat eden yetenekli gençleri de kadrosuna dahil etmeye devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon BAL ekiplerinden Arslanbey Gençlerbirliği forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Yavuz Selim Taşer'i transfer etti. Kocaeli 1937 Sekaspor altyapısında futbola başlayan genç futbolcu, Körfezspor ve Fethiyespor altyapılarında forma giydi. Fethiyespor formasıyla akademi liglerinde mücadele eden Yavuz, geçtiğimiz sezon BAL ligi ekiplerinden Arslanbey Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Kocaeli ekibiyle 10'u ilk 11 olmak üzere 14 maça çıkan Yavuz Selim, 934 dakika sahada kaldı. Muğlaspor ile uzun süredir antrenmanlara çıkan genç futbolcu, teknik heyetin raporları doğrultusunda A Takım kadrosuna dahil edildi. Antrenmanlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken genç yetenek, teknik kadrodan tam not aldı.

Muğlaspor ile anlaştığı için mutlu olduğunu dile getiren Taşer, yeşil-beyazlı ekibin şampiyonluk hedefine katkı sunmak için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti. - MUĞLA