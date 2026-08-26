Haberler

Muğlaspor, Genç Kaleci Batıhan Gebecelioğlu'nu Kadrosuna Kattı

Muğlaspor, Genç Kaleci Batıhan Gebecelioğlu'nu Kadrosuna Kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Vanspor FK forması giyen 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecelioğlu ile sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Vanspor FK forması giyen 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecelioğlu ile sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Antalyaspor, Manisa FK, GMG Kastamonuspor, Mazıdağı Fosfatspor ve Vanspor FK formaları giyen Batıhan Gebecelioğlu, yeşil-beyazlı ekibe katıldı.

Batıhan Gebecelioğlu'nun imza törenine Muğlaspor Sosyal Komite Üyesi Özge Demirel ve Basın Sözcüsü Avukat Nacide Bülbül de katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç kaleciye yeşil-beyazlı forma altında başarılar dilendi.

Kaynak: AA
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti
Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı!
Trump'tan Suudi Arabistan'a nükleer anlaşma için İsrail şartı

TRUMP'TAN RİYAD'A KRİTİK ŞART: İSRAİL'LE NORMALLEŞME
Manisa'da bir garip olay: Eşek muhtara saldırdı

Film sahnesi gibi olay! Eşek, muhtara saldırdı, canını zor kurtardı
Belçika'da salmonella alarmı: Yüzlerce kişi hastanelik oldu

Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi

Oosterwolde sakat çıktı
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem

Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem