Muğlaspor, Genç Kaleci Batıhan Gebecelioğlu'nu Kadrosuna Kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Vanspor FK forması giyen 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecelioğlu ile sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Vanspor FK forması giyen 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecelioğlu ile sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Antalyaspor, Manisa FK, GMG Kastamonuspor, Mazıdağı Fosfatspor ve Vanspor FK formaları giyen Batıhan Gebecelioğlu, yeşil-beyazlı ekibe katıldı.
Batıhan Gebecelioğlu'nun imza törenine Muğlaspor Sosyal Komite Üyesi Özge Demirel ve Basın Sözcüsü Avukat Nacide Bülbül de katıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, genç kaleciye yeşil-beyazlı forma altında başarılar dilendi.
Kaynak: AA