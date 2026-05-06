Haberler

Muğlaspor'un tarihi finali Bursa'da

Muğlaspor'un tarihi finali Bursa'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Play-Off yarı finalinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u eleyerek finale yükselen Muğlaspor, 10 Mayıs'ta Bursa'da Seza Çimento Elazığspor ile karşılaşacak. Taraftarlar final için Bursa'ya akın edecek.

2'nci Lig Play-Off yarı finalinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u eleyip adını finale yazdıran Muğlaspor'un, Seza Çimento Elazığspor'la oynayacağı karşılaşma Bursa'ya verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final müsabakasının 10 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Normal sezonu 72 puanla 2'nci sırada tamamlayan Muğlaspor, Play-Off'un ilk ayağında Şanlıurfaspor'la eşleşti.

Rakibini deplasmanda 1-0 yenen yeşil-beyazlılar evinde ise 90+6'ncı dakikada attığı golle 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Elazığspor ise sezonu 69 puanla 3'üncü sırada tamamlayıp Play-Off yarı finalinde Adana 01 FK ile eşleşti. Elazığspor iki maçı da kazanıp finale geldi. İki takımın lig müsabakalarında Muğlaspor evinde rakibini 2-1 yenerken, Elazığ'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanmıştı. Muğlaspor maçı kazandığı takdirde tarihinde ilk kez statüsü değişen 1'inci Lig'de boy gösterecek.

TARAFTAR AKIN EDECEK

Amatör ligden 2024'te başlayıp üst üste 3 şampiyonlukla 3 yıl içinde 1'inci Lig'e çıkmayı hedefleyen Muğlaspor'da taraftarlar tarihi final için Bursa'ya akın edecek. Binlerce Muğlalı, pazar günü oynanacak finalde takımlarını yalnız bırakmamak için organizasyon hazırlığında. Kentteki tüm belediye başkanları ve tüm siyasi partilerden Muğla milletvekilleri de takımın yanında olacak.

KRAL GERİ DÖNDÜ

Muğlaspor, tarihi final öncesi takımın hücumdaki en etkili silahı Yasin Abdioğlu'nun sakatlıktan dönmesine de sevindi. Ligde 17 golle takımın en skorer ismi olan Yasin, 4 Nisan'daki Batman Petrolspor deplasmanında sakatlanmıştı. Yasin, 1 aylık ara sonrası 4 Mayıs'ta oynanan Şanlıurfaspor rövanşında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu final maçında forma giyebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur

Çin'den İran'a Trump'ı can evinden vuracak destek
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın

Bakan Şimşek'ten dünya devlerine çok önemli Türkiye çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında

Örtü açıldı, Yunan'ı korku sardı

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında

Örtü açıldı, Yunan'ı korku sardı

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
Beyoğlu'nda 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı gözaltına alındı

Genç adam çekyatta ölü bulundu, kız arkadaşı gözaltına alındı