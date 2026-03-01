Muğlaspor Erzincan'dan beraberlikle döndü
Muğlaspor, bugün Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanan kritik 2. Lig karşılaşmasında Anagold 24 Erzincanspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Muğlaspor'un puanı 58'e yükselirken, takım ikinci sıradaki yerini korudu. - MUĞLA
