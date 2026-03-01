Haberler

Muğlaspor Erzincan'dan beraberlikle döndü

Muğlaspor Erzincan'dan beraberlikle döndü
Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki şampiyonluk mücadelesinde Muğlaspor, Anagold 24 Erzincanspor ile oynadığı kritik maçta 0-0 berabere kalarak puanını 58'e çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, Anagold 24 Erzincanspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 58'e yükseltti.

Muğlaspor, bugün Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanan kritik 2. Lig karşılaşmasında Anagold 24 Erzincanspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Muğlaspor'un puanı 58'e yükselirken, takım ikinci sıradaki yerini korudu. - MUĞLA

