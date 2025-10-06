Haberler

Muğlaspor, Erbaaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 7. haftasında Muğlaspor, evinde Merkür Jet Erbaaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarısı 1-1 biten maçta Muğlaspor ikinci yarıda gösterdiği performansla üç puanı hanesine yazdırdı.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında rakibine üstünlük kurmayı başaran ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
