Muğlaspor, Erbaaspor'u 2-1 Mağlup Etti
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 7. haftasında Muğlaspor, evinde Merkür Jet Erbaaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarısı 1-1 biten maçta Muğlaspor ikinci yarıda gösterdiği performansla üç puanı hanesine yazdırdı.
Nesine 2. Lig'in 7. haftasındaki son maçta Beyaz Grup'ta Muğlaspor, konuk ettiği Merkür Jet Erbaaspor'u 2-1 yendi.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında rakibine üstünlük kurmayı başaran ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.