Muğlaspor hazırlık kampı için Antalya'da
TFF 2. Lig'de ikinci sırada tamamlayan Muğlaspor, devre arası kampı için Antalya'da bir araya geliyor. Kamp 3-11 Ocak 2026 tarihleri arasında sürecek ve burada hazırlık maçları yapılacak.
TFF 2. Lig'de mücadele eden ve ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan Muğlaspor, bugün Antalya'da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlıyor.
3-11 Ocak 2026 tarihleri arasında sürecek kamp boyunca hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürecek olan Yeşil-Beyazlılar, Antalya'da bir hazırlık maçı da oynayacak. Kampın ardından 12 Ocak'ta Muğla'ya dönecek olan Muğlaspor, ligin ikinci devresi hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.
Ligin ilk devresini grubunda ikinci sırada tamamlayan Yeşil-Beyazlılar, kış transfer döneminde eksik mevkiler için takviye yapması beklenirken, Teknik Direktör Besim Durmuş, kamp hazırlık döneminde belirleyeceği eksik mevkiler ile ilgili yönetime rapor sunması bekleniyor. - MUĞLA