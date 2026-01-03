Haberler

Muğlaspor hazırlık kampı için Antalya'da

Muğlaspor hazırlık kampı için Antalya'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig'de ikinci sırada tamamlayan Muğlaspor, devre arası kampı için Antalya'da bir araya geliyor. Kamp 3-11 Ocak 2026 tarihleri arasında sürecek ve burada hazırlık maçları yapılacak.

TFF 2. Lig'de mücadele eden ve ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan Muğlaspor, bugün Antalya'da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlıyor.

3-11 Ocak 2026 tarihleri arasında sürecek kamp boyunca hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürecek olan Yeşil-Beyazlılar, Antalya'da bir hazırlık maçı da oynayacak. Kampın ardından 12 Ocak'ta Muğla'ya dönecek olan Muğlaspor, ligin ikinci devresi hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Ligin ilk devresini grubunda ikinci sırada tamamlayan Yeşil-Beyazlılar, kış transfer döneminde eksik mevkiler için takviye yapması beklenirken, Teknik Direktör Besim Durmuş, kamp hazırlık döneminde belirleyeceği eksik mevkiler ile ilgili yönetime rapor sunması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri o ismin peşinde
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep