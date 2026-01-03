Muğlaspor hazırlık kampı için Antalya'da

TFF 2. Lig'de mücadele eden ve ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan Muğlaspor, bugün Antalya'da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlıyor.

3-11 Ocak 2026 tarihleri arasında sürecek kamp boyunca hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürecek olan Yeşil-Beyazlılar, Antalya'da bir hazırlık maçı da oynayacak. Kampın ardından 12 Ocak'ta Muğla'ya dönecek olan Muğlaspor, ligin ikinci devresi hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Ligin ilk devresini grubunda ikinci sırada tamamlayan Yeşil-Beyazlılar, kış transfer döneminde eksik mevkiler için takviye yapması beklenirken, Teknik Direktör Besim Durmuş, kamp hazırlık döneminde belirleyeceği eksik mevkiler ile ilgili yönetime rapor sunması bekleniyor. - MUĞLA