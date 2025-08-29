Muğlaspor, Deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Karşılaşacak

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk haftayı bay takım olarak geçiren Muğlaspor, 2'nci hafta maçında yarın deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Levent Gümüşdere düdük çalacak. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Muğlaspor'u şampiyon yapan Teknik Direktör Besim Durmuş, Ankara deplasmanından iyi bir skorla dönüp sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor