Muğlaspor'dan Yeni Sezon Öncesi Moral Buluşması

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, sezon öncesinde kulüp tesislerinde futbolcularla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, karşılıklı olarak yeni sezon için hayırlı temenniler dile getirildi.

Başkan Menaf Kıyanç, yaptığı konuşmada camianın birlik ve beraberliğini vurgulayarak, "Tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte her zaman futbolcularımızın ve teknik heyetimizin yanındayım. Muğlasporumuzun ayakta kalması için el birliğiyle mücadele edeceğiz" dedi.

Yeni sezon öncesinde gerçekleşen bu buluşma, camiada moral ve motivasyonun artmasını sağladı. Yönetimin tam kontrolü arkasında hisseden yeşil-beyazlı futbolcular, taraftarların da paylarıyla sahada güçlü bir performans sergileyerek sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. - MUĞLA