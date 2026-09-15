Haberler

Muğlaspor'dan Sivasspor'a dostluk teşekkürü

Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Muğlaspor'dan teşekkür mesajı geldi.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Muğlaspor'dan teşekkür mesajı geldi. Yeşil-beyazlı kulüp Sivasspor'un çok güzel bir dostluk ortamı hazırladığını belirterek, "Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada, futbolun özlediğimiz dostluk ve centilmenlik ruhunu hep birlikte yaşadık. Karşılaşma öncesinde Sivasspor yönetimi tarafından yöneticilerimizin yemekte ağırlanmasıyla başlayan güzel dostluk ortamı, 90 dakika boyunca tribünlerde sergilenen centilmence tutumla devam etti. Takımımıza yönelik herhangi bir kötü tezahüratın yaşanmaması, futbolun birleştirici gücünün en güzel örneklerinden biri oldu" ifadelerini kullanıldı.

Karşılaşmanın ardından Muğlaspor Başkan Menaf Kıyanç, Sivasspor soyunma odasını ziyaret ederek futbolculara ve teknik heyete kalan maçlarında başarı dileklerini iletti. Sivasspor cephesi de aynı şekilde Muğlaspor'a sezonun devamında başarı dileklerini sundu. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Bizler futbolu yalnızca 90 dakikalık bir rekabet olarak görmüyoruz. Maç öncesinde dostluk, sahada mücadele ve rekabet, maç sonrasında ise yine karşılıklı saygı ve dostluk anlayışının Türk futboluna değer kattığına inanıyoruz. Büyük ve köklü Sivasspor camiasına nazik ev sahiplikleri, tribünlerde oluşturdukları centilmence atmosfer ve göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyor, sezonun kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Satın aldıkları araziden 'hazine' çıktı! Hayatları bir anda değişti

Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı! Hayatları bir anda değişti
İran'da iki balıkçı teknesinin ABD tarafından İHA ile vurulduğu bildirildi

İran'dan ABD'ye suçlama! İki balıkçı teknesi İHA ile vuruldu
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı

Beğeni butonunu çökerten kare!
6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

Yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken bakın nereden çıktı