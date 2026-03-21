Muğlaspor'da bayram sevinci

Muğlaspor'da bayram sevinci
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Muğlaspor, Ramazan Bayramı'nda kulüp başkanının evinde futbolcular, teknik ekip ve taraftarlarla bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Menaf Kıyanç, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak aile ruhunu pekiştirdiklerini belirtti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Muğlaspor, Ramazan Bayramı'nda örnek bir tablo çizdi. Yeşil-beyazlılarda futbolcular, teknik ekip, yönetim kurulu, taraftar temsilcileri ve kulüp personeli aileleriyle birlikte Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç'ın evinde bir araya gelerek bayramlaştı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkanımız Menaf Kıyanç, misafirlerini kapıda karşılayarak herkesle tek tek bayramlaştı. Bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna yakışan bu anlamlı buluşmada başkanımız, bayram harçlığı vermeyi de ihmal etmedi" ifadelerine yer verildi.

Misafirlerine evinde yemek de veren Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç yaptığı açıklamada, "Muğlaspor bir ailedir. Bu aileyi güçlü kılan en önemli unsur birlik ve beraberliğimizdir. Hedeflerimize ulaşmanın yolu da bu birlik ruhunu korumaktan geçiyor. İnancımızı kaybetmeden, aynı hedef doğrultusunda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeşil-beyazlılar, "Muğlaspor ailemizi bir araya getiren bu özel misafirperverlik için Başkanımız Menaf Kıyanç ve kıymetli ailesine teşekkür ederiz" mesajı paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
