Muğlaspor'da Sarıgül'ü Erzincanspor kaptı
Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'da teknik direktör Mustafa Sarıgül, eski kulübü Erzincanspor'la anlaştı. Başkan Kıyanç'ın aday olmaması nedeniyle genel kurul da ertelendi.
TRENDYOL 1'inci Lig'e yükseldikten sonra takıma üst üste 3 şampiyonluk kazandıran Başkan Menaf Kıyanç aday olmama kararı aldığı için bugün yapılması planlanan olağan genel kurulunu 1 hafta sonraya erteleyen Muğlaspor'da teknik direktör Mustafa Sarıgül yuvadan uçtu. Geçen sezonun son haftalarında göreve geldiği yeşil-beyazlıları play-offtan 1'inci Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam eski çalıştırdığı kulüplerden Erzincanspor'la anlaştı. Muğlaspor'da Sarıgül'den önce görevde olan Besim Durmuş ise hafta başında Gebzespor'a imza attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı