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Muğlaspor'da Sarıgül'ü Erzincanspor kaptı

Muğlaspor'da Sarıgül'ü Erzincanspor kaptı
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Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'da teknik direktör Mustafa Sarıgül, eski kulübü Erzincanspor'la anlaştı. Başkan Kıyanç'ın aday olmaması nedeniyle genel kurul da ertelendi.

TRENDYOL 1'inci Lig'e yükseldikten sonra takıma üst üste 3 şampiyonluk kazandıran Başkan Menaf Kıyanç aday olmama kararı aldığı için bugün yapılması planlanan olağan genel kurulunu 1 hafta sonraya erteleyen Muğlaspor'da teknik direktör Mustafa Sarıgül yuvadan uçtu. Geçen sezonun son haftalarında göreve geldiği yeşil-beyazlıları play-offtan 1'inci Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam eski çalıştırdığı kulüplerden Erzincanspor'la anlaştı. Muğlaspor'da Sarıgül'den önce görevde olan Besim Durmuş ise hafta başında Gebzespor'a imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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