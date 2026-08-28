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Muğlaspor, Oğuzhan Matur'u Kadrosuna Kattı

Muğlaspor, Oğuzhan Matur'u Kadrosuna Kattı
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1'inci Lig'de hafta içinde transferde gaza basan Muğlaspor kaleci Batıhan Gebecelioğlu, Mali Milli Takımı'nın forveti İbrahim Sissoko'dan sonra anlaşmaya vardığı geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler’le şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki gurbetçi sol bek Oğuzhan Matur'la da resmi sözleşme imzaladı.

1'inci Lig'de hafta içinde transferde gaza basan Muğlaspor kaleci Batıhan Gebecelioğlu, Mali Milli Takımı'nın forveti İbrahim Sissoko'dan sonra anlaşmaya vardığı geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler'le şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki gurbetçi sol bek Oğuzhan Matur'la da resmi sözleşme imzaladı. Almanya'da Viktoria Berlin altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu Zonguldak Kömürspor, Hatayspor, Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler formalarını giydi. Oğuzhan'ın imza törenine yönetim kurulu üyeleri Serhat Turan ve Gül Tütüncü katıldı. Oğuzhan ve Sissoko takımla ilk antrenmana da çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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