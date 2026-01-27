Haberler

Muğlaspor'da rota Bucaspor 1928

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, 23. hafta maçında Bucaspor 1928 ile karşılaşmak üzere hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Besim Durmuş, oyuncularına oyun disiplini ve konsantrasyon vurgusu yaparak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, ligin 23. haftasında kendi sahasında ağırlayacağı Bucaspor 1928 maçı için sahaya indi.

Geçtiğimiz hafta sonu Beykoz deplasmanından 2-1'lik galibiyet ve 3 puanla dönerek moral depolayan yeşil-beyazlılar, ara vermeden Çarşamba günü oynanacak kritik müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Muğlaspor, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bugün gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Beykoz maçında uzun süre alan oyuncular yenileme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular dar alanda pas ve taktiksel oyun üzerinde durdu. Teknik patron Besim Durmuş'un antrenman boyunca oyuncularına sık sık uyarılarda bulunarak oyun disiplini ve konsantrasyon vurgusu yaptığı gözlendi.

Ligde 44 puanla 2. sırada yer alan ve liderlik koltuğu için gün sayan "Ege'nin Efeleri", ligin son sırasında bulunan Bucaspor 1928 karşısında hata yapmak istemiyor. Taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Muğlaspor'da teknik heyet, rehavete yer vermemek adına hazırlıkları titizlikle sürdürüyor. - MUĞLA

