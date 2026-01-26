Muğlaspor Teknik Direktörü Durmuş: 'Bu sezon yaşadığımız en zor 10 dakikaydı'

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, deplasmanda Beykoz Anadoluspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından maçın özellikle son bölümüne dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, "Maçın 70 dakikası harikaydı ama son 10 dakika bu sezonun en zor anlarıydı" dedi.

Muğlaspor, TFF 2. Lig'de hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Beykoz Anadoluspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik yarışındaki iddiasını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, maç eksiğine rağmen 44 puanla 2. sıradaki yerini aldı.

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş şu açıklamalarda bulundu:

"Hafta sonu oynadığımız maçın zor olacağını biliyorduk. Her ne kadar olursa olsun kazanan davranışımızı ortaya koyup yarışmak istiyoruz. Bu sezon başından beri hayalimiz buydu. Ligin boyu kısaldıkça da bulunduğumuz yerden ayrılmak istemiyoruz"

"Maç tamamen bizim kontrolümüz altındaydı"

Beykoz karşılaşmasının iki takım açısından da zor geçtiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Beykoz maçı iki taraf için de zordu. Zemin ağırdı. Maçın tamamına yakın bir bölümünü önde geçirdik ve iyi oynadık. Savunmada ve hücumda oyuna hakimdik. 70-80'inci dakikalara kadar çok zevkli bir maç oldu, maç tamamen bizim kontrolümüz altındaydı" dedi.

"Kaptanımızın sakatlığı savunmada boyumuzu kısalttı"

Maçın son bölümünde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Durmuş, şunları söyledi:

"Maçın son 10-15 dakikasında çok büyük sorunlar yaşadık. Berabere bitebilirdi, son dakika gol yedik, bir tane daha yiyebilirdik. Maçın 70 dakikası için 'harika' diyebilirim ama son dakikalar için aynı şeyi söyleyemem. Skoru aldıktan sonra içgüdüsel olarak daha rahatladık. Ön alan baskısına devam ettik, halbuki daha koruyucu amaçlı ikinci bölgede kalabilirdik. Oyunu kendi haline bıraktık. Maalesef bu süreçte kaptanımız Mehmet'in sakatlanıp çıkması savunmada boyumuzu kısalttı. Rakip uzun toplara dönünce karambol toplardan sıkıntı yaşadık ve oyun kontrolü bizden çıktı. Bu sezon yaşadığımız en zor 10 dakikaydı"

Bu sürecin kendileri için önemli bir ders olduğunu vurgulayan Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun dışında oyunumuz tamamen iyiydi. Oyuncularımız seyrederek ve analizini iyi yaparak maçların sonunda kazandıktan sonra korumayı iyi yapmamız gerektiğini bir kez daha öğrendik. Bu bize ders oldu. Pahalıya da patlayabilirdi. Kazandık, oyuncuları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonraki düşüncemiz Buca maçını kazanmak" - MUĞLA