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Bandırmaspor-Muğlaspor maçının hakemi belli oldu

Bandırmaspor-Muğlaspor maçının hakemi belli oldu
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Trendyol 1. Lig 2. haftasında 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak Muğlaspor ile Bandırmaspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin'in yardımcılıklarını Ramazan Ufuk Avdaş ve Mehmet Eren Küçükkeçi yapacak, dördüncü hakem ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak. Müsabaka, Muğlaspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor'un deplasmanda Muğlaspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak Muğlaspor-Bandırmaspor karşılaşmasında Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak. Karşılaşmada Gültekin'in yardımcılıklarını Ramazan Ufuk Avdaş ve Mehmet Eren Küçükkeçi yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.

Müsabaka, ev sahibi Muğlaspor'un cezası nedeni ile seyircisiz oynancak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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