Muğlaspor deplasmanda avantaj elde etti

2'nci Lig Play-Off 1'inci Turu'nda deplasmanda tıklım tıklım dolu tribünler önünde Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Muğlaspor büyük avantaj elde etti. Müsabakanın 70'inci dakikasında Fatih Somuncu'nun şutuyla fileleri havalandıran yeşil-beyazlılar, Şanlıurfa'dan çok umutlu döndü. Muğlaspor karşılaşmanın rövanşını 4 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayacak. Saat 16.00'da başlayacak maçta Muğlaspor her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını bir üst tura yazdıracak. Şanlıurfaspor müsabakayı tek farklı kazanırsa maç uzayacak. Şanlıurfaspor'un tur atlaması için Muğlaspor iki ya da daha farklı sonuçla yenmesi gerekecek.

DEV EKRANDA İZLEDİLER

Şanlıurfa deplasmanına gidemeyen Muğlasporlu futbolseverler ise takımlarına Menteşe Kent Meydanı'ndan destek verdi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'la birlikte maçı dev ekranda izleyen taraftarlar büyük heyecan yaşadı. Onkolojik rahatsızlığı nedeniyle ocak ayında ameliyat olan sportif direktör Tolga Tağ da tedavi sürecine rağmen Şanlıurfaspor deplasmanına gelerek takımın yanında oldu. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ise yayınladığı mesajda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un koordinasyonunda görev yapan emniyet teşkilatına sağladıkları güven ortamı nedeniyle teşekkür etti.

