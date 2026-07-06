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Muğlaspor'da Ozan Sol tamam

Muğlaspor'da Ozan Sol tamam
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1'inci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, altyapısından yetişen ve uzun yıllar farklı kulüplerde forma giyen sol kanat oyuncusu Ozan Sol ile anlaştı. 33 yaşındaki futbolcu, 14 yıl aradan sonra memleketi takımına döndü.

1'inci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor transferde altyapısından yetişip yıllardır liglerde forma giyen sol kanat oyuncusu Ozan Sol'la anlaşmaya vardı. Geçen sezon ligde Çorum FK ve Sarıyer'de oynayan 33 yaşındaki Ozan yuvaya döndü. Futbol kariyerine Muğlaspor altyapısında başlayan Ozan Sol, daha sonra Altınordu, Aydınspor, Manisaspor, Bursaspor, Altay, Bodrumspor ve Sakaryaspor formalarını da giydi. Oynadığı kulüplerde 48 numaralı formadan vazgeçmeyen deneyimli futbolcu 2004'te çocukken futbola başlayıp, 2012'de ayrıldığı Muğlaspor'a 14 yıl sonra dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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