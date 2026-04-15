Muğlaspor'da tesislerine çim saha geliyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu Batman Petrolspor'a kaptırıp bitime 2 maç kala 68 puanla 2'nci basamakta yer alan Muğlaspor'a yeni antrenman sahası geliyor. Yeşil-beyazlı kulüp, tesislerin önünde yapımı devam eden antrenman sahası çalışmalarında önemli yol katedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün tesisleri önünde yapımı devam eden antrenman sahası çalışmalarında önemli bir aşamaya geçildi. Profesyonel standartlara uygun şekilde inşa edilen sahada çim serim işlemlerine başlandı. Muğlaspor'umuza modern ve yüksek standartlarda bir çalışma ortamı kazandırmayı hedefleyen proje, planlanan takvim doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. Tamamlandığında futbolcularımızın antrenman kalitesini artıracak olan saha, kulübümüze önemli katkı sağlayacak" denildi.

ANTRENMANA ÖZEL ZİYARETÇİLER

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri ile 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği üyeleri antrenmanda Muğlasporlu futbolcuları ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette huzurevi sakinleri yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek iyi dileklerini iletti.

