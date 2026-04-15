Haberler

Muğlaspor'da tesislerine çim saha geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor, Batman Petrolspor'a kaptırdığı 2'nci Lig şampiyonluğuna rağmen yeni bir antrenman sahası kazandırıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, sahada çim serim işlemlerinin başladığı ve projenin hızla ilerlediği belirtildi. Ayrıca, huzurevi üyeleri Muğlasporlu futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu Batman Petrolspor'a kaptırıp bitime 2 maç kala 68 puanla 2'nci basamakta yer alan Muğlaspor'a yeni antrenman sahası geliyor. Yeşil-beyazlı kulüp, tesislerin önünde yapımı devam eden antrenman sahası çalışmalarında önemli yol katedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün tesisleri önünde yapımı devam eden antrenman sahası çalışmalarında önemli bir aşamaya geçildi. Profesyonel standartlara uygun şekilde inşa edilen sahada çim serim işlemlerine başlandı. Muğlaspor'umuza modern ve yüksek standartlarda bir çalışma ortamı kazandırmayı hedefleyen proje, planlanan takvim doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. Tamamlandığında futbolcularımızın antrenman kalitesini artıracak olan saha, kulübümüze önemli katkı sağlayacak" denildi.

ANTRENMANA ÖZEL ZİYARETÇİLER

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri ile 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği üyeleri antrenmanda Muğlasporlu futbolcuları ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette huzurevi sakinleri yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek iyi dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

