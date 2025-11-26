Muğlaspor, 2. Lig'de Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, alt liglere futboldaki bahis soruşturması nedeniyle verilen ara sonrası üst üste üçüncü galibiyetini evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 1-0 yenerek aldı. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 15'inci dakikada penaltıdan Yasin Abdioğlu attı. İstanbul ekibinde 56'ncı dakikada Taha penaltı atışından yararlanamadı. Bu skorla puanını 26 yaparak Play-Off hattındaki yerini koruyan yeşil-beyazlı ekip zirve yarışını da sürdürdü. Muğlaspor'dan 10, Beyoğlu Yeniçaşıspor'dan 9 futbolcu bahis soruşturması sonrasında liglerdeki yüzlerce oyuncuyla birlikte hak mahrumiyeti cezası almıştı. 12 Kasım'da oynanması gereken maç soruşturma nedeniyle diğer maçlarla birlikte 2 hafta ertelenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor