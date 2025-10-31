Muğlaspor, 18 Yıl Aradan Sonra Atatürk Stadı'nda 2. Lig Maçına Çıkıyor

2024-2025 sezonunda 3. Ligden 2. Lige yükselen Muğlaspor, maçlarını oynayacağı Atatürk stadındaki yenileme çalışmalarının büyük bölümü tamamlanırken, Atatürk stadı 18 yıl sonra 2. Lig karşılaşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Muğla Atatürk stadının tribünlerinin depreme dayanıksız olması nedeniyle tribünlerin tamamı yıkılmıştı. Atatürk stadındaki yenileme çalışmalarında sona yaklaşılırken, Muğlaspor geride kalan tüm iç saha maçlarını Bodrum ve Denizli'de oynamak zorunda kaldı.

2. lig A grubunda mücadele eden Muğlaspor, grubunda 17 puan ile 4. sırada yer alıyor. Yeşil-Beyazlılar 18 yıl aradan sonra kendi sahasında 2 Kasım Pazar günü saat 15.00'da oynayacağı ilk maçı grupta aynı puana sahip takipçisi Elazığspor'u ağırlayacak.

6 Mayıs 2007'de veda etti, 2 Kasım 2025'de hasret bitiyor

Muğla Atatürk stadında en son 2. Lig karşılaşması 2006-2007 sezonunda Muğlaspor-İzmirspor maçı ile veda etmişti. Muğlaspor'un 3-2 üstünlüğü ile biten, Yüksel Babayiğit'in 5 ve 22, Eyüpcan Baysal'ın da 51. dakikada attığı gollerle İzmirspor'u 3-2 yenerek galibiyet ile 2. Lige veda etmişti. Bu maç sonrası Yüksel Babayiğit Spor lig kulübü Rizespor'a, kaleci Evren Özyiğit ise yine süper lig takımı Ankaraspor'a satılmıştı.

Atatürk stadını galibiyet ile veda etti, hedef galibiyet ile başlamak

6 Mayıs'ta hem Muğlaspor, hem de Atatürk stadı 2. Lig karşılaşmalarını veda ederken, 18 yıl aradan sonra 2 Kasım Pazar günü Atatürk stadı yeni yüzü ile tekrar kapılarını Muğlaspor'a ve yeşil-beyazlı taraftarlara açıyor. Gruptaki takipçisi Elazığspor'u konuk edecek Muğlaspor'da hedef, 18 yıl aradan sonra yenilenen Atatürk Stadında çıkacağı 2. Lig karşılaşmasını galibiyet ile başlamak. - MUĞLA