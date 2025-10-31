Haberler

Muğlaspor, 18 Yıl Aradan Sonra Atatürk Stadı'nda 2. Lig Maçına Çıkıyor

Muğlaspor, 18 Yıl Aradan Sonra Atatürk Stadı'nda 2. Lig Maçına Çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor, 2024-2025 sezonunda 3. Ligden 2. Lige yükselerek, yenilenen Atatürk Stadı'nda 2 Kasım Pazar günü Elazığspor ile karşılaşmak için hazırlıklara başladı. 18 yıl aradan sonra sahasında maç oynayacak olan Muğlaspor, galibiyet hedefliyor.

2024-2025 sezonunda 3. Ligden 2. Lige yükselen Muğlaspor, maçlarını oynayacağı Atatürk stadındaki yenileme çalışmalarının büyük bölümü tamamlanırken, Atatürk stadı 18 yıl sonra 2. Lig karşılaşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Muğla Atatürk stadının tribünlerinin depreme dayanıksız olması nedeniyle tribünlerin tamamı yıkılmıştı. Atatürk stadındaki yenileme çalışmalarında sona yaklaşılırken, Muğlaspor geride kalan tüm iç saha maçlarını Bodrum ve Denizli'de oynamak zorunda kaldı.

2. lig A grubunda mücadele eden Muğlaspor, grubunda 17 puan ile 4. sırada yer alıyor. Yeşil-Beyazlılar 18 yıl aradan sonra kendi sahasında 2 Kasım Pazar günü saat 15.00'da oynayacağı ilk maçı grupta aynı puana sahip takipçisi Elazığspor'u ağırlayacak.

6 Mayıs 2007'de veda etti, 2 Kasım 2025'de hasret bitiyor

Muğla Atatürk stadında en son 2. Lig karşılaşması 2006-2007 sezonunda Muğlaspor-İzmirspor maçı ile veda etmişti. Muğlaspor'un 3-2 üstünlüğü ile biten, Yüksel Babayiğit'in 5 ve 22, Eyüpcan Baysal'ın da 51. dakikada attığı gollerle İzmirspor'u 3-2 yenerek galibiyet ile 2. Lige veda etmişti. Bu maç sonrası Yüksel Babayiğit Spor lig kulübü Rizespor'a, kaleci Evren Özyiğit ise yine süper lig takımı Ankaraspor'a satılmıştı.

Atatürk stadını galibiyet ile veda etti, hedef galibiyet ile başlamak

6 Mayıs'ta hem Muğlaspor, hem de Atatürk stadı 2. Lig karşılaşmalarını veda ederken, 18 yıl aradan sonra 2 Kasım Pazar günü Atatürk stadı yeni yüzü ile tekrar kapılarını Muğlaspor'a ve yeşil-beyazlı taraftarlara açıyor. Gruptaki takipçisi Elazığspor'u konuk edecek Muğlaspor'da hedef, 18 yıl aradan sonra yenilenen Atatürk Stadında çıkacağı 2. Lig karşılaşmasını galibiyet ile başlamak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.