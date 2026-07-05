Haberler

Muğlalı Karahan, dünya şampiyonu oldu

Muğlalı Karahan, dünya şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada'da düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda Muğlalı milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, 500 metrede dünya şampiyonu olurken, 200 ve 1000 metrede bronz madalya kazandı. Bu başarıyla Türk kano tarihinde Dünya Şampiyonası'nda madalya alan ilk sporcu oldu.

Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda Muğlalı milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, elde ettiği tarihi başarıyla Türk kano sporuna adını altın harflerle yazdırdı.

Milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, şampiyonada 500 metre kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olurken, 200 metre ve 1000 metre yarışlarında ise bronz madalya kazanarak organizasyonu toplam 3 madalya ile tamamladı. Bu sonuçlarla Rahmi Kaan Karahan, Türk kano tarihinde Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Başarının mimarlarından biri olan Milli Takım Antrenörü ve aynı zamanda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kano Antrenörü Ufuk Özcan yönetiminde hazırlanan Rahmi Kaan Karahan, disiplinli çalışmasının karşılığını dünya şampiyonluğu ile aldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğlamızın son dönemde ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği büyük sportif başarılara bir yenisi daha eklenmiştir. Doğal parkurları, iklimi ve güçlü altyapısıyla su sporlarının en önemli merkezlerinden biri olan Muğla'mız, yetiştirdiği sporcularla dünya sahnesinde adından söz ettirmeye devam etmektedir. Başta dünya şampiyonu sporcumuz Rahmi Kaan Karahan olmak üzere, Antrenörümüz Ufuk Özcan'ı, sporcumuzun ailesini, Türkiye Kano Federasyonumuzu ve bu başarıda emeği bulunan tüm antrenörlerimizi, yöneticilerimizi ve destek veren herkesi yürekten kutluyor, Muğla'mızın spor alanındaki başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun

Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

Milyonlara rahat nefes aldıracak ödeme takvimi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

Kırkpınar ağalık ihalesinde rekor teklif! Yanına yaklaşabilen olmadı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak

G.Saray'dan ayrıldı, Fener'e imza attı
Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Japonya'da depreme yakalandı

Ünlü şarkıcı gittiği ülkede depreme yakalandı
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi

Tatil cennetimizi dumanlar sardı! 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı

Cami içindeki görüntü şaşırttı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli

Süper Lig devine hayırlı olsun! Alacağı maaş bile belli
Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar

Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahraman gibi karşılandılar