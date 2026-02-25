Muğlalı hokeyciler Avrupa'da tarih yazdı

KADROSUNDAKİ 12 sporcudan 8'ini Muğlalıların oluşturduğu, Muğlalı Antrenör Serkan Şen'in çalıştırdığı Gürcistan temsilcisi Ukimerioni Kutaisi, Avrupa Hokey Şampiyonası'nı 4'üncü sırada tamamladı. Bu sonuçla Gürcistan, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesini elde ederken, Muğlalı sporcular da önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada Muğlalı sporculardan Sude Nur Kurt, attığı 5 golle takımın en golcü oyuncusu olurken, şampiyonanın da en golcü 3'üncü ismi olmayı başardı. Muğla spor tarihinde ilk kez bu kadar geniş katılımla başka bir Avrupa ülkesi takımına transfer olan sporcular, hokey branşında bir ilki gerçekleştirerek isimlerini altın harflerle yazdırdı. Takım kadrosunda Aleyna Başbuğ, Sude Nur Kurt, Aleyna Satılmış, Sıla Çelebi, Ayşegül Uğur, Cansu Yasan, Arzu Nur Öztürk ve Nilay Nur Öztürk yer aldı.

Maçlarda sahadaki ilk 6 oyuncunun tamamının Muğlalı sporculardan oluştuğunu belirten Antrenör Serkan Şen, "Gerçekten bazı anlarda ben de çok duygulandım. İkinci galibiyetimizi aldığımız maçta Gürcistan Federasyon Başkanı Avtandil Tevdoradze bile duygulanıp bana sarıldı. Ülkemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil ettiğimiz için çok mutluyum. Muğla'nın hokeydeki potansiyelinin birçok ülke takımından bile üst seviyede olduğunu görmek gurur verici" diye konuştu.

Sakatlığı bulunan A Milli Takım sporcusu Aleyna Başbuğ ile yaşları tutmayan bazı genç sporcuların kadroda yer alamamasına rağmen elde edilen başarının çok değerli olduğunu vurgulayan Şen, "Avrupa 4'üncülüğü çok güzel bir sonuç. Önümüzdeki yıl daha üst sıraları hedefliyoruz. Burada kazandığımız tecrübe ve becerilerle Türkiye'de daha başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı