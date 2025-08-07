Muğla'da Spor Yatırımlarına 4 Milyar TL!

Muğla'da Spor Yatırımlarına 4 Milyar TL!
Güncelleme:
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, son 3 yılda kente yaklaşık 4 milyar TL tutarında spor yatırımı yapıldığını açıkladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, son 3 yılda kente yaklaşık 4 milyar TL tutarında spor yatırımı yapıldığını açıkladı. 83 projenin tamamlandığını belirten Akbıyık, "Gençliğe yapılan her yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" dedi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kentte son 3 yılda gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar yapıldığını açıkladı. Valiliğin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 4 milyar TL bütçeyle 83 spor projesinin tamamlandığı bildirildi.

Devam eden 15 proje ile ihale aşamasındaki 16 projeyle birlikte toplam 31 yatırım sürecinin sürdüğü kaydedildi.

Muğla'nın spor altyapısı açısından Türkiye'nin önde gelen illerinden biri haline geldiğini belirten Vali Akbıyık, gençlere yönelik tesislerin yanı sıra sportif başarıların da arttığını ifade etti.

Akbıyık, "Bu yatırımlar sadece tesis değil; sağlıklı, özgüvenli, ahlaklı bir gençliğin inşasıdır. Sporu sadece bir yarışma değil, bir yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. Gençliğe yapılan her yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" dedi.

Vali Akbıyık, spor yatırımlarına destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Muğla milletvekilleri ve emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
