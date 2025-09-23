Haberler

Muğla Valisi Akbıyık, Atatürk Stadyumu İnşaatını İnceledi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yapımı süren Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulunarak, stadyumun Ekim ayında tamamlanmasını umut ettiklerini belirtti. 19 Ekim'de Muğlaspor ve Erzincanspor arasında oynanacak maçın yeni stadyumda yapılması planlanıyor.

Deprem riski nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen Muğla Atatürk Stadyumu'nun tribünlerinin yeniden yapımı tüm hızıyla sürüyor. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, devam eden inşaat çalışmalarını yerinde takip etti. Vali Akbıyık'a incelemeler sırasında Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç eşlik etti. Yeni yapılan odaları, tribünleri ve soyunma odalarını gezen Akbıyık, inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı. Tribün koltuklarının takıldığı, duş kabinlerinin ise bitme aşamasına geldiği görüldü. 19 Ekim'de oynanacak Muğlaspor-Erzincanspor maçının yeni sahada yapılması bekleniyor.

"Heyecanla Bekliyoruz"

Muğla Valisi Akbıyık açıklamasında, "Muğla Şehir Stadımızın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bitmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla her türlü çabayı sarf ediyoruz. Biliyorum Muğlalılar heyecanla bu statta maç oynanmasını bekliyorlar, inşallah Ekim ayında bitmiş olacak. Biz de Muğlaspor halkı olarak gerekli desteği vereceğiz. Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız gayretle çalışıyorlar. Biz de heyecanla bekliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

