Muğla U13 Kızlar Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Konya'da düzenlenen U13 Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Muğla İl Karması, namağlup şekilde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Muğla, son yıllarda spor altyapısına yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. 7-11 Kasım 2025 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen U13 Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda, tamamı Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları sporcularından oluşan Muğla İl Karması U13 Hokey Takımı, namağlup şekilde Türkiye Şampiyonu oldu.

Muğla ekibinin elde ettiği bu başarıyı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Muğla İl Karması U13 hokey Takımımızı, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" sözleriyle kutladı. - MUĞLA