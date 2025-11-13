Muğla U13 Kız Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla İl Karması U13 Kız Hokey Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak zirveye yerleşti ve Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları sporcularından oluşan ve Muğla İl Karması U13 Kızlar Türkiye Hokey Şampiyonası'nda mücadele eti. Turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Kız Hokey Takımı şampiyonaya damga vurarak üst üste 5 maçı kazanma başarısını gösterdi ve Türkiye Şampiyonluğu finaline yükseldi. Konya Hokey Sahası'nda oynanan final karşılaşmasında rakip, Konya İl Karması Hokey Takımı oldu. Nefes kesen mücadele sonunda Muğla İl Karması, rakibini 4-3 mağlup ederek Türkiye Şampiyonluğunu Muğla iline getirdi. Muğla İl Karması Hokey Antrenörü Serkan Şen, "Kızlarımızla haftanın 7 günü, günde 3 saat çalıştık. 6 ay önce Türkiye 6.'sı olduğumuz yaş grubunda, 6 ay sonra Türkiye Şampiyonu olduk. Bu başarının arkasındaki tüm destekçilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MUĞLA