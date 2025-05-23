Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Basketbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Basketbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen 30. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Öğrenci Basketbol Turnuvası, kadınlar ve erkekler kategorisinde heyecan dolu maçlara sahne oldu. Kadınlarda Tıp Fakültesi, erkeklerde ise Mühendislik Fakültesi şampiyonluğu kazandı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) geleneksel olarak düzenlenen Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Öğrenci Basketbol Turnuvası, bu yıl da büyük bir heyecanla tamamlandı. Üniversite spor kültürünün önemli bir parçası haline gelen turnuvanın 30'uncusu, yoğun katılım ve coşkulu bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi.

2025 yılı turnuvasında kadınlar kategorisinde 6, erkekler kategorisinde ise 13 fakülte ve yüksekokul takımı parkede ter döktü. Toplamda 42 karşılaşmanın oynandığı turnuvada hem sahada hem tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Taraftarların gösterdiği yoğun ilgi, organizasyonun üniversite içindeki sosyal bağları güçlendirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Kadınlarda şampiyon tıp fakültesi"

Kadınlar final karşılaşmasında Tıp Fakültesi, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasını kazandı. Eğitim Fakültesi ikinci olurken, Milas Veteriner Fakültesi turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

"Erkeklerde zirve mühendislik fakültesi"

Erkekler kategorisinde ise başa baş geçen mücadelelerin ardından Mühendislik Fakültesi, final maçını kazanarak şampiyon oldu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ikinci sırayı elde ederken, Sağlık Bilimleri Fakültesi üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

"Kupa ve madalyalar törenle takdim edildi"

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi. Organizasyon, sadece sportif başarıların değil, aynı zamanda fakülteler arası dayanışma, dostluk ve üniversite ruhunun güçlenmesine katkı sağlamasıyla da büyük takdir topladı.

Üniversite yönetimi ve turnuva organizatörleri, gelecek yıllarda da bu tarz sportif etkinliklerle öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve spor yoluyla birliği pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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