Muğla'lı U15 grekoromen güreş takımı Türkiye ikincisi oldu

Kars'ta düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Milas Mehmet Güçlü Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları önemli dereceler elde ederek takım halinde Türkiye ikincisi oldular.

41 kiloda Muhammed Mehdi Babat ile 44 kiloda Miri Güven rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. 48 kiloda Yağızalp Karaçor Türkiye ikinciliğini elde ederken, 38 kiloda Mehmet Emin Aksoy Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada 48 kiloda Serhat Aysel ile 57 kiloda Emir Önder de beşinci sırayı alarak dikkat çeken performans sergiledi. Elde edilen sonuçlarla Milas Mehmet Güçlü Sporcu Eğitim Merkezi, takım halinde Türkiye ikincisi olarak büyük gurur yaşattı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, başarıların ardından yaptığı açıklamada Muğla'nın sporun her branşında yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Açıkbaş, güreşte elde edilen derecelerin altyapıya verilen önem ve yapılan yatırımların sonucu olduğunu ifade etti. - MUĞLA

