Muğla'lı Sporculardan Uluslararası Başarı

Modern pentatlon tutkunlarını bir araya getiren İnternational Biathle-Triathle European Cup ve Milli Takım Seçme Yarışması'nda, Muğlalı sporcular Barış Adan ve Kerem Batur Genç büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen İnternational Biathle-Triathle European Cup ve Milli Takım Seçme 1. Yarışması, 1-3 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı yarışmalarda, Muğla'yı temsil eden sporcular çifte şampiyonlukla döndü.

Muğla Altın Kulaç Yüzme Akademisi Spor Kulübü sporcusu Barış Adan, Master 40+ Erkekler kategorisinde yarışarak Triathle Türkiye Şampiyonu oldu. Yarışların 2-3 Ağustos tarihlerinde devam eden etaplarında ise U13 Erkekler kategorisinde yarışan Kerem Batur Genç, hem Biathle Türkiye Şampiyonu hem de Triathle Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyon sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MUĞLA