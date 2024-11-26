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Muğla Hokey Liginde Heyecan Dorukta

Muğla Hokey Liginde Heyecan Dorukta
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Muğla Hokey Liginde, köklü mücadeleler devam ediyor. Lider Köyceğiz Balı Spor Kulübü, CB Ege Yıldızları karşısında aldığı mağlubiyetten sonra 3 puan kaybı yaşarken, CB Ege Yıldızları 2'inci sıraya yükseldi. Muğla Hokey Kulübü de Yatağan Olimpik karşısında galip gelerek final grubuna çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Muğla Hokey Liginde, dört takımın kıyasıya mücadelesi sürüyor. Lider Köyceğiz Balı Spor Kulübü, CB Ege Yıldızları Spor Kulübü'ne karşı aldığı mağlubiyetle 3 puan kaybederek liderlik yarışında önemli bir yara aldı. Bu galibiyetle 2'inci sıraya yükselen CB Ege Yıldızları Spor Kulübü, final grubu iddiasını güçlendirdi.

Final grubu için mücadele eden Yatağan Olimpik ve Muğla Hokey Kulüpleri arasındaki karşılaşmada gülen taraf Muğla Hokey Kulübü oldu. Alınan bu sonuçla Muğla Hokey Kulübü, final grubuna çıkma yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Ligdeki heyecan, 1-3 Aralık 2024 tarihleri arasında Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak maçlarla devam edecek. İlk iki sırayı alan takımlar, 4 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek finalde karşı karşıya gelerek şampiyonluk için mücadele edecek.

Lig hakkında değerlendirmelerde bulunan hokey il temsilcisi Serkan Şen, organizasyonun oldukça çekişmeli geçtiğini belirterek şunları söyledi "Ligimiz, takımlarımız için Süper Lig öncesi harika bir hazırlık ortamı oldu. Mücadele seviyesi oldukça yüksek ve final heyecanı büyük bir ilgiyle bekleniyor. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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