Muğla Hokey Ligi'nin Şampiyonu Köyceğiz Balı

Muğla Hokey Ligi'nin şampiyonu, nefes kesen bir final maçının ardından Köyceğiz Balı oldu. Normal süresi 6-6 sona eren mücadelede, rakip CB Ege Yıldızları'nı penaltı atışlarında 3-1 mağlup eden Köyceğiz Balı, büyük bir başarıya imza attı.

Köyceğiz Balı Kulübü Başkanı Ramazan Sarıyar, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi Şampiyonu CB Ege Yıldızları'nı yenen takımımızın yaş ortalaması sadece 14. Bu başarı, gelecekte hokeyde ne kadar iddialı bir takım olabileceğimizi gösteriyor. CB Ege Yıldızları Türkiye'nin en büyüğü olabilir, ama Muğla'nın en büyüğü bizim kızlarımız. Her iki takım da kardeş takımlar; sporcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum" dedi.

Her iki takımın antrenörlüğünü üstlenen Serkan Şen, CB Ege Yıldızları'ndaki Aleyna Başbuğ'un yokluğunun etkili olduğunu belirtti ve "Köyceğiz Balı'ndaki yetenekli genç sporcularımız bunu avantaja çevirerek zafer kazandı. Bu sonuç, bölgedeki hokey potansiyelini ve gelecekte elde edilecek başarıları işaret ediyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA